Salernitana, senti l'ex Liverani: "De Boer in granata? Non è la Roma!" Stoccata dell'ex allenatore: "Come uomo è dieci, il suo trasferimento a Salerno da otto"

La Salernitana si gode Kees De Boer. Da Terni però, l’ex Fabio Liverani non lo rimpiange. Anzi, in conferenza stampa, l’allenatore delle Fere giudica la scelta dell’olandese non come un passo in avanti per la carriera del mediano: “Nei miei due mesi, De Boer ha fatto meno minutaggio rispetto ad altri. Non rimpiango mai calciatori nella mia esperienza da allenatore. Ha scelto di andare via, gli auguro il meglio perché anche se era in scadenza ha dimostrato disponibilità e attaccamento fino all’ultimo secondo nonostante fosse in scadenza. Come ragazzo è dieci ma alla fine si è trasferito alla Salernitana, in pari categoria. Se sono bravo, se so leggere i calciatori, si può sostituire perché non è andato alla Roma ma in serie C seppur in un’altra squadra”.