Salernitana, Faggiano lavora alle cessioni: Bradaric vicino al Verona Braccio di ferro con Daniliuc che è stato multato, in uscita diverse spine

Dopo aver chiuso undici operazioni in entrata, Daniele Faggiano sta provando ad accelerare anche per le trattative in uscita. La Salernitana ha diversi calciatori da piazzare, alcuni dei quali stanno facendo indispettire - non poco - la società. È il caso di Flavius Daniliuc: il calciatore, sebbene convocato per il ritiro di Cascia, non ha risposto alla chiamata del club, restando in città. La Salernitana, dopo aver interpellato anche l'Aic, ha messo in moto la macchina legale. Nel frattempo, però, Faggiano sta cendando una sistemazione per liberarsi del pesante ingaggio e recuperare risorse da investire in entrata.

Un altro tesoretto arriverà dalla cessione di Damagoj Bradaric: l'esterno croato è vicino alla cessione al Verona. Il club scaligero a giugno non aveva esercitato il riscatto dell'esterno ma, dopo un tira e molla, è pronto a chiudere l'operazione per riportare in Veneto il calciatore.

In uscita c'è anche Gigi Sepe: per il portiere c'è stata una chiacchierata con il Pescara, società con cui sono in corso altri discorsi: oltre all'attaccante Riccardo Tonin, con gli abruzzesi si è parlato anche del difensore Filippo Pellacani e del centrocampista Niccolò Squizzato. A fare il percorso inverso potrebbe essere il centrocampista Mateusz Legowski, per il quale c'è stato qualche sondaggio anche dall'estero.

Dovranno salutare anche il centrocampista Giulio Maggiore e il difensore Matteo Lovato: per entrambi c'è stato un tentativo da parte del Bari ma il difensore piace anche al Venezia, oltre che al Sassuolo.