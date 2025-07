Salernitana, Achik: "Lotteremo per riportare questa piazza dove merita" "Spero di tornare quanto prima in B, ho un legame forte con Raffaele e Capomaggio"

“Cercheremo di dare il massimo per riportare la Salernitana dove merita. Il girone C è molto complicato, ma cercheremo di dare il massimo per arrivare più un alto possibile”. Lo ha detto Ismail Achik, esterno d'attacco della Salernitana che si è presentato nel ritiro di Cascia.

“Spero di iniziare bene, per me è una grande possibilità grazie alla fiducia del direttore e del mister. Spero che sia l’anno buono”, ha sottolineato il calciatore che ha lavorato a Cerignola con Pino Raffaele e Galo Capomaggio. “Raffaele ci sta dando degli input, delle giocate che già conoscevo siccome abbiamo lavorato insieme a Cerignola. Stiamo cercando di creare gioco, soprattutto sulle fasce. Credo che stiamo lavorando bene. È come se ci conoscessimo da tempo, stiamo facendo grandi cose. Questo è un gruppo davvero forte, cerchiamo di aiutarci tra di noi. Tutti lavorano bene e dovremo continuare su questa strada. Io e Capomaggio ci conosciamo da quattro anni, per me averlo in squadra anche a Salerno è una cosa in più. Io e il mister abbiamo un bellissimo rapporto, mi aiuta a capire come stare in campo”.

Achik ha parlato anche del suo passato e delle sue caratteristiche. “Sono calabrese, sono cresciuto a Cutro in provincia di Crotone ed ho iniziato la trafila nelle giovanili della Polisportiva di Cutro. Questa per me è una grandissima opportunità, spero di fare bene, voglio farmi trovare pronto e sono contento di essere in questa grandissima piazza. Nasco come esterno, per me è indifferente giocare a destra e sinistra, posso giocare centravanti ed anche seconda punta. Mi piace giocare ovunque in attacco. Io sono partito dal basso, dalla Serie D toccando anche la B. Spero di tornarci in più il fretta possibile in cadetteria. Il mio idolo è Neymar, anche se il livello è molto alto, spero di poter fare una bella carriera”.