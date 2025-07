Salernitana, battesimo granata per l'ad Umberto Pagano Il dirigente ha raggiunto la squadra nel ritiro di Cascia

Battesimo granata per Umberto Pagano, neo amministratore delegato della Salernitana che nel pomeriggio ha raggiunto il ritiro di Cascia per calarsi a pieno nella sua nuova avventura. Il dirigente- che si occuperà della gestione operativa e della supervisione economica - è arrivato al centro sportivo umbro intorno alle 17.

Dopo aver salutato il tecnico Pino Raffaele, si è intrattenuto a lungo a parlare con il direttore sportivo Daniele Faggiano (probabile che si sia discusso di conti e di strategie di mercato) per poi seguire la seduta di allenamento svolta da Inglese e compagni. Pagano resterà a Cascia fino a domani ed assisterà anche al primo allenamento congiunto che vedrà la Salernitana affrontare i dilettanti dell’Alba Cittareale Alto Lazio.

Sarà l'unico componente del managment dirigenziale. Il (neo) presidente Maurizio Milan, infatti, è atteso a Cascia nei prossimi giorni. Non è da escludere che anche il patron Danilo Iervolino possa far visita alla squadra prima del rientro in città.