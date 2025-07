Salernitana, stangata sul tifo granata: trasferte vietate per 4 mesi! Provvedimento del Viminale dopo i disordini del play-out contro la Sampdoria

Dopo la stangata del giudice sportivo arriva il pugno duro anche da parte del Viminale. La Salernitana - come riportato dal quotidiano Il Mattino - non potrà contare sulla presenza in trasferta dei propri tifosi per quattro mesi. Il ministero dell'Interno, in seguito ai disordini avvenuti nel play-out di ritorno contro la Sampdoria (partita sospesa al 21' della ripresa per il ripetuto lancio in campo di sediolini, petardi e bombe carta), ha emesso un decreto che vieta le trasferte ai tifosi della Salernitana dal 1° agosto al 1° dicembre.

Il provvedimento è stato già comunicato alla Salernitana e avrà validità anche per l'eventuale trasferta di Coppa Italia. L'Arechi, inoltre, dovrà restare chiuso nelle prime due gare ufficiali per la squalifica di due turni decretata dal Giudice Sportivo dopo i disordini avvenuti in via Allende durante la sfida contro la formazione blucerchiata. Una stangata pesantissima che, in avvio di stagione, priverà la squadra granata di una componente importante.