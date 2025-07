Salernitana, Raffaele: "Voglio 24 calciatori con il fuoco dentro" Le parole del tecnico granata dopo il primo test

“In questa settimana abbiamo lavorato in una certa maniera, inserendo subito dei concetti e dei principi che vogliamo sviluppare durante tutto il campionato. A livello atletico abbiamo messo volume e forza. Nel primo tempo ho visto molte cose che mi sono piaciute e si è intravista un’idea di gioco, nella ripresa è calato il ritmo, come è normale in questo periodo. Dobbiamo continuare a lavorare su quello che stiamo facendo, i calciatori hanno messo grande disponibilità ed entusiasmo. Ora dobbiamo alimentare le conoscenze ogni settimana per crescere ancora”. Queste le parole del tecnico granata Giuseppe Raffaele, intervenuto in conferenza stampa al termine del primo allenamento congiunto del ritiro contro l’Alba Cittareale Alto Lazio.

“Il direttore fino a questo momento ha fatto un lavoro incredibile, siamo tra le squadre che ha fatto più movimenti sul mercato. Non siamo ancora completi ma abbiamo messo dentro un’ossatura importante. Stiamo ponendo le basi per accogliere con un’identità chiara chi arriverà. Con il direttore abbiamo un rapporto straordinario, sappiamo con chiarezza quello che ci serve e che dobbiamo ancora fare. Lui è molto concreto e quando si svilupperanno le situazioni giuste la società non si tirerà indietro. Stiamo lavorando bene con tutto il gruppo che ha alzato l’intensità degli allenamenti e questo mi fa essere molto tranquillo. Sono sicuro che nel momento giusto arriveranno i profili che ci servono per fare un campionato da protagonisti”.

Il mister ha quindi concluso: “Stanno lavorando tutti in maniera piacevolmente professionale, mi stanno dando la possibilità di avere un’intensità alta durante gli allenamenti. Voglio ventiquattro giocatori con il fuoco dentro perché questa categoria lo richiede. Dobbiamo riportare entusiasmo e gioia nel vederci giocare, essere feroci nel proporre gioco e trovare i risultati. Adesso dobbiamo lavorare per migliorare determinate situazioni di gioco, i ragazzi mi seguono con entusiasmo e partecipazione. Bisogna consolidare ciò che stiamo facendo e migliorare l’aspetto atletico. La crescita nella conoscenza dei vari reparti è fondamentale perché siamo una squadra totalmente nuova. Sono contento dell’assimilazione rapida dei ragazzi, spero che quando cominceranno le gare ufficiali avremo già una fisionomia di gioco in tutte le fasi che ci faccia essere tranquilli a prescindere dell’avversario”.