Ladri in azione al campo Volpe: rubato anche un defibrillatore Violata la casa del settore giovanile della Salernitana

Ladri in azione nella “casa” del settore giovanile della Salernitana. Nella notte ignoti si sono introdotti nel campo Volpe, impianto di via Allende che da anni ospita le giovanili granata e che, a breve (venerdì dovrebbe essere presentato il plastico degli interventi), sarà interessato dal progetto di restyling per la realizzazione dello stadio provvisorio da utilizzare durante i lavori di ristrutturazione dell'Arechi.

I ladri hanno portato via due televisori, un condizionatore ed un defibrillatore, dispositivi di proprietà della Salernitana. Un colpo probabilmente mirato visto che il materiale sportivo presente all'interno della struttura non è stato minimamente toccato. L'allarme è scattato in mattinata quando gli addetti hanno notato che la porta era stata forzata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno ed i colleghi della scientifica. La speranza è di raccogliere qualche traccia utile per risalire agli autori del colpo, l'ennesimo avvenuto nella zona orientale della città.