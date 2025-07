Salernitana, Bicchielli: "Il divieto di trasferta è una sanzione eccessiva" Il componente del Club Salernitana in Parlamento: "I tifosi perbene meritano rispetto"

“La decisione del Viminale di vietare le trasferte ai tifosi della Salernitana rappresenta una misura sproporzionata, che colpisce un’intera comunità di tifosi che ha sempre dimostrato negli anni grande passione, correttezza e spirito solidale, anche attraverso numerose iniziative benefiche. Non possiamo accettarlo”.

Lo dichiara Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati e componente del Club Salernitana in Parlamento.

“Gli episodi avvenuti in occasione della gara contro la Sampdoria non possono costituire una giustificazione per penalizzare un’intera tifoseria. Nessuna scusante per quanto accaduto all’interno dello stadio Arechi, ma è doveroso ricordare che si è trattato di una frangia circoscritta del tifo organizzato, che ha reagito, seppur in modo sbagliato e inaccettabile, a un clima di forte delusione e amarezza, determinato anche da scelte della federazione che per la loro confusione hanno creato un clima di sospetto nell'opinione pubblica”, aggiunge Bicchielli che conclude:

“La retrocessione in Serie C, la seconda in soli due anni, impone un serio momento di riflessione. La città di Salerno e i suoi tifosi perbene meritano rispetto”.