Salernitana, Villa carica: "Un gruppo unito per ripetere la vittoria di Padova" L'esterno lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C in Veneto

“Era la prima amichevole dell’anno, siamo contenti di averla affrontata nel migliore dei modi e sono felice per i gol che danno fiducia. Lavoriamo per arrivare pronti al primo impegno ufficiale, è finita la prima settimana e dobbiamo continuare così. Il mister ci chiede determinazione e aggressività, attacchiamo cercando di recuperare palla nella metà campo avversaria. Dobbiamo essere sempre umili e non sottovalutare nessuno. L’aggressività e la voglia di vincere non devono mai mancare. Fin dal primo giorno stiamo lavorando per fare nostri i concetti del mister e poi portarli dietro per tutto l’anno”. Queste le parole del difensore granata Luca Villa nel corso del ritiro di Cascia. Ieri, l’ex padovano ha realizzato anche una doppietta nel primo allenamento congiunto del precampionato.

“L’anno scorso è stata una grande annata a Padova, ora sono qui a Salerno per fare la stessa cosa - ha aggiunto Villa -. Lavoriamo giorno dopo giorno per realizzare questo obiettivo, in Veneto abbiamo vinto grazie al gruppo e anche quest’anno stiamo cercando di formare un gruppo coeso fin dai primi giorni. Dobbiamo cercare di arrivare più pronti possibili ai mesi decisivi del campionato in cui si determinerà il finale. Il mio ruolo? Sono un quinto di sinistra e le mie caratteristiche principali sono la corsa e provare a fare assist ai compagni. In passato ho giocato anche da terzino, però preferisco giocare in modo offensivo”.

Il difensore ha quindi concluso: “Non è mai facile quando arrivano tanti giocatori nuovi, stiamo cercando di conoscerci anche fuori dal campo. I calciatori con maggiore esperienza stanno aiutando i più giovani, l’obiettivo è diventare squadra fin da subito. Chiunque arrivi sarà accolto al meglio e sarà parte integrante del gruppo”.