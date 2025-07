Salernitana, in ritiro arrivano i primi tifosi. Il Mai Sola: "Siamo ancora qua" A Cascia anche il gruppo presieduto da Antonio Carmando

Ritrovare l'entusiasmo non sarà semplice. Ma il clima attorno alla Salernitana sta iniziando ad essere - gradualmente - meno freddo. La testimonianza si è avuta domenica quando diversi tifosi sono arrivati a Cascia per assistere al primo test della nuova stagione. Un atto di fede e di amore, manifestato con convinzione dai soci del club Mai Sola Salernitana 1919 che, guidati dal sempre presente Antonio Carmando, hanno voluto manifestare vicinanza alla maglia granata.

Un concetto espresso anche con un post pubblicato sui social che trae ispirazioni da due celebri canzoni di Vasco Rossi. "'Eh già. Sembrava la fine del mondo..' Ma siamo ancora qua... Ogni anno, qualunque sia il campionato, chiunque sia il presidente o l'allenatore o il ds, noi siamo ancora qua. Hanno voluto fermarci costruendo una retrocessione a tavolino a più mani, ora provano a fermarci con una squalifica che sa tanto di ripicca (Gravina vattene!). Noi saremo sempre qua "col cuore che batte più forte". A "Voi abili a tenere sempre un piede qua e uno là, avrete un avvenire certo in questo mondo qua, però la dignità dove l'avete persa?

E se per sopravvivere, qualunque porcheria, lasciate che succeda e dite "non è colpa mia". Sorridete, gli spari sopra sono per noi ".