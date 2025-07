Salernitana, venerdì il plastico dell'Arechi ed il via ai lavori al Volpe Prende forma il progetto della Regione Campania

La Regione Campania si prepara a svelare il plastico definitivo del nuovo stadio Arechi. E, nella stessa giornata, darà il via ai lavori al campo Volpe dove dovrà essere realizzato lo stadio provvisorio che ospiterà le partite della Salernitana durante il restyling dell'impianto con il nome da principe.

L'appuntamento è fissato per venerdì 25 alle 10 presso l'Hotel Mediterranea in via Clark a Salerno. Sarà il presidente Vincenzo De Luca, insieme ai progettisti incaricati, a presentare il plastico del nuovo stadio Arechi di Salerno che sarà completamente ristrutturato grazie ad un investimento della Regione Campania di 120 milioni di euro. All'iniziativa parteciperanno anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ed il presidente della Salernitana, Maurizio Milan. La tifoseria granata e la cittadinanza sono invitati a partecipare.

Nell'ambito del programna regionale insieme alla ristrutturazione dello Stadio Arechi, che sarà completamente coperto diventando un impianto moderno, accogliente e funzionale, sono previste anche la realizzazione di un nuovo impianto sportivo di adeguata capienza al posto del Campo Volpe, per permettere alla Salernitana la regolare disputa delle partite casalinghe di campionato a Salerno, e la costruzione del nuovo PalaTulimieri.

Al termine dell'illustrazione del plastico si ci sposterà nell'area del vicino campo Volpe dove proprio in mattinata avranno inizio i lavori.