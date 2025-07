Salernitana, Matino parla da leader: "Essere uomini prima che calciatori" Il difensore si presenta: "La C è un torneo difficile, dobbiamo lottare su ogni campo"

Emanuele Matino conosce molto bene il campionato di serie C. Con 110 presenze, il difensore della Salernitana è pronto a portare la sua esperienza in un gruppo che sta gradualmente prendendo forma nel ritiro di Cascia. “Stiamo lavorando molto bene, cresciamo giorno per giorno. Sicuramente miglioreremo sempre di più, andremo forte in allenamento per andare forte anche in campionato”, ha detto l'ex calciatore del Bari. “Il gruppo cresce giorno per giorno, anche i ragazzi che non sono certi di restare stanno dando tutto. Siamo concentrati per dare il massimo in allenamento. Quello che succederà lo sanno il direttore e il mister, noi siamo come una famiglia”. Sul campionato che attende la Salernitana: “La Lega Pro è un torneo importante, abbastanza difficile. Negli ultimi anni squadre come la Juve Stabia, vincendo in serie C, hanno poi fatto bene anche in B. Bisogna affrontare la stagione con l'impatto giusto”.

Matino ha già lavorato in passato con mister Pino Raffaele. “È anche grazie a lui se sono qui. Mi ha sempre voluto, in ogni parte dove è andato. Salerno è la piazza giusta per stare al suo fianco. Il girone C è molto complicato, si andrà su campi difficili, con tifoserie calde ed importanti. Bisognerà essere uomini, prima che calciatori. Dovremo lottare su ogni campo”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Mi sono fermato nei primi giorni per un affaticamente ma mi sono solo gestito. Sto abbastanza bene fisicamente”.