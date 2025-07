Salernitana, Cabianca si presenta: "Vogliamo riportare il club dove merita" Il giovane difensore: "Qui si vive il calcio a 360 gradi. L'obiettivo è chiaro"

Eddy Cabianca si presenta. Il nuovo difensore della Salernitana ha parlato in conferenza stampa nel ritiro di Cascia: “Sono arrivato qui in ritiro e i ragazzi mi hanno accolto subito molto bene, siamo già una mezza famiglia. Gli obiettivi sappiamo benissimo quali sono, dobbiamo riportare questa società dove merita. A livello personale voglio imparare il più possibile dai ragazzi più esperti, mettermi in gioco e dare tutto il possibile per questa maglia”.

Lo sguardo è proiettato alla volontà di rilanciarsi: “Senza la fame, un obiettivo fisso in testa e la mentalità di voler vincere sempre non si va da nessuna parte. È giusto che il mister ci martelli ogni giorno su questo aspetto, dobbiamo mettere agonismo dal primo all’ultimo secondo. Non ho mai giocato nel girone C ma ho visto che ci sono piazze molto più calorose rispetto a quelle del nord. Ho la sensazione di essere in un contesto in cui il calcio si vive a 360° e questo mi dà grandi motivazioni. Al nord ci sono piazze con meno tifosi che non danno la stessa spinta di quelle del sud”.

Il calciatore è di propietà dalla Cremonese: “Bisogna essere bravi ad assecondare la pressione, è normale che ci sia perché giocare davanti a diecimila persone fa un altro effetto rispetto a giocare davanti a stadi meno capienti. Il mio ruolo? Ho fatto l’esterno per tutta la seconda parte della scorsa stagione anche se nasco braccetto di difesa. In ogni caso sono a disposizione del mister. Cerco sempre di fare amicizia con tutti e di prendere spunto dai più grandi nel mio reparto”.