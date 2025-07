Salernitana, l’arbitro Maresca sul playout: "Doveri è un plus per il movimento" Il fischietto internazionale al Giffoni: "Non credo abbia commesso errori"

Salernitana-Sampdoria continua a far rumore. Tanto ancora la delusione nei tifosi granata per l’esito della sfida di ritorno e per gli episodi che hanno condizionato il match dell’Arechi. Argomento ritornato attuale anche nell’incontro al Giffoni Film Festival tra i ragazzi della sezione Impact! e l’arbitro internazionale Fabio Maresca. Punzecchiato sulla direzione arbitrale del collega Doveri, il direttore di gara ha sottolineato: “Non posso rispondere e giudicare la prestazione di un collega. Parliamo comunque di un arbitro premiato con il premio Farina e tra i più forti negli ultimi 30 anni. Non credo abbia commesso errori altrimenti non sarebbe stato premiato. Io lo considero un plus per il mondo arbitrale e per la Figc”.

Successivamente, nel punto stampa, l’arbitro si è concentrato anche sulla possibilità del Var a chiamata. “E’ una possibilità concreta. Se servirà per dare maggiore tranquillità a tutte le componenti, per gli arbitri non costerà tanto fare una corsa in più per andare al monitor”. Il test arriverà in serie C, con la novità del Football Video Support, comunemente chiamato “var light” o var a chiamata".