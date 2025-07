Salernitana, si resta in Umbria: la seconda fase di ritiro a Norcia Niente ritorno in città

Non ritornerà a casa la Salernitana dopo il ritiro di Cascia. La squadra continuerà a lavorare per la prima parte del romitaggio estivo fino al 29 luglio presso la Country House Elite, dopodiché si trasferirà nella vicina Norcia per continuare gli allenamenti dal 3 al 9 agosto. Il gruppo granata alloggerà presso l’hotel Casa Bianconi 1850 e si allenerà sul terreno di gioco del locale stadio “Filippo Micheli”. Lì i calciatori di mister Raffaele si prepareranno alla quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, in programma il 10 agosto all’Arechi contro la Reggina. Tutte le sedute di lavoro a Norcia si terranno a porte chiuse.