Salernitana, Bergomi: "Granata penalizzati! Tempistiche pesanti per i playout" Lo "Zio" da Giffoni: "Giocare dopo un mese è follia"

Campione del Mondo nel 1982, bandiera dell'Inter e ora opinionista di punta di Sky Sport. Ospite del Giffoni Film Festival per il format Giffoni Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche del momento della Salernitana, puntando il dito anche sulla situazione anormale legata ai playout: "

"Playout annullati? Negli ultimi anni, abbiamo visto molte volte casi del genere. È evidente che il caso specifico amareggi una piazza intera, privandola di una categoria, che le sta anche stretta, e lo dicono i numeri. I tempi sono stati sbagliatissimi: se la decisione fosse arrivata nel corso della stagione, non sarebbe successo niente. Invece è arrivata alla fine della stagione, come la peggiore delle situazioni possibili, alla fine del campionato e poi con il supplemento dell’attesa di un mese. Sicuramente la Salernitana ha subito una situazione nella quale non si doveva trovare. Giocare il playout un mese dopo è folle. Quello che è accaduto a fine stagione, però, è il frutto di tantissimi errori che si sono protratti durante il campionato e che non possono essere attribuiti solo ai playout sospesi e poi fatti giocare dopo un mese”.

“La Salernitana è stata la più penalizzata dal punto di vista di tempistica. L’ha subita. Affrontare una squadra che era all’inferno ed è stata ripresa per giocare in campo, significa non avere una chance, l'ho subito pensato e la vittoria di Sinner a Wimbledon insegna. Stava uscendo con Dimitrov, poi quell'infortunio ha cambiato il corso delle cose, come è stato per la Sampdoria, ribaltando l'inerzia a sfvore di una squadra che era carica, che ha sperato fino all'ultimo di potersi salvare anche in maniera diretta”.