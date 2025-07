Salernitana, De Boer: "Sono qui per riportare la squadra in B" Il centrocampista: "Stiamo lavorando per crescere: dovremo fare la guerra"

Kees De Boer ha commentato Salernitana-Giulianova 2-1 in sala stampa: “Mi trovo bene con i miei compagni, qui c’è una squadra molto unita. Tutti hanno lo stesso obiettivo e stiamo lavorando per prepararci al meglio. Lavoriamo giorno dopo giorno per migliorarci. Ho scelto Salerno, perché reputo questi un club importante. Quando sono arrivato in Italia la Salernitana era in Serie A. La città, i tifosi e la società non meritano la Serie C. Il progetto mi è subito piaciuto e sono fiducioso che possiamo raggiungere l’obiettivo. Non importa ciò che è successo negli ultimi due anni, dobbiamo guardare avanti. Capisco la delusione della gente, ma noi abbiamo un obiettivo: riportare subito la squadra in B”.

L’intesa con Varone e Capomaggio migliora: “Ci troviamo bene. Sono due ragazzi con molta esperienza. Stiamo creando un terzetto che ha diverse caratteristiche e possiamo integrarci bene. Non è semplice vincere, ma sono venuto qui per quello. Dobbiamo lavorare ogni giorno molto forte per creare una squadra unita. Dobbiamo fare la guerra in campo e dobbiamo tutti essere mentalmente a livello”.