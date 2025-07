Salernitana, ritorno di fiamma per Gian Marco Ferrari Il difensore ha richieste anche dalla serie B, Faggiano ci prova

Per ora è soltanto un'idea. Un nome cerchiato in rosso su di un taccuino ricco di idee e possibilità. Ma rispetto a qualche settimana fa, il ritorno di Gian Marco Ferrari alla Salernitana è diventato un ipotesi da valutare. Tutto è legato alle cifre percepite dal difensore che, dopo aver vissuto in granata la retrocessione in serie C, sarebbe desideroso di provare a riscattarsi proprio con il cavalluccio marino sul petto. La trattativa non è semplice, anche perché servirà un sacrificio importante da parte del calciatore che ha estimatori anche in serie B (il Catanzaro ha sondato con convinzione il terreno).

Faggiano, tuttavia, potrebbe provare a convincere il calciatore per regalare un rinforzo di esperienza e qualità alla difesa della Salernitana. In alternativa il ds granata tiene in caldo la pista che porta a Filippo Pellacani del Pescara per il quale, però, la società adriatica intende monetizzare. Il discorso potrebbe essere affrontato nei prossimi giorni quando Faggiano avrà una nuova chiacchierata con Pasquale Foggia per provare a definire l'asse di mercato intavolato nelle scorse settimane e che potrebbe coinvolgere anche il portiere Luigi Sepe.