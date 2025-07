Salernitana, dirigenza e squadra al completo a Cascia: la giornata Visita istituzionale per la società. Squadra e dirigenza poi al Santuario di Santa Rita

La Salernitana fa quadrato e prova a concentrare le proprie energie. Nel bel mezzo del ritiro di Cascia, pomeriggio inusuale per i granata. Prima la partecipazione alla Santa Messa officiata da Padre Giustino Casciano, rettore del Santuario di Santa Rita. Al termine della cerimonia, il presidente Maurizio Milan, l’amministratore delegato Umberto Pagano ed il direttore sportivo Daniele Faggiano hanno donato al rettore un piatto di ceramica vietrese raffigurante un ippocampo granata.

Prima della visita alla Basilica, la dirigenza granata è stata accolta in municipio dal sindaco di Cascia, Mario De Carolis, per un incontro istituzionale ed uno scambio di doni con il ringraziamento per l’ospitalità fin qui ricevuta.