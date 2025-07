Salernitana, abbonamenti e centro sportivo: le missioni dell'ad Pagano Il neo-dirigente: "Vogliamo riportare Salerno all'Arechi. Servirà equilibrio ma investiremo"

“La Salernitana tornerà grande”. L’amministratore delegato Umberto Pagano esce allo scoperto. Dal ritiro di Cascia, il neo-dirigente dei granata ha fatto il punto sulle tante dinamiche legate al club. “Vogliamo fare un patto con i tifosi e gli stakeholders esterni. Ma per vincere il campionato serve il supporto di tutti. Ora dobbiamo instaurare rapporti empatici, finalizzati a raggiungere il risultato importante”. Il discorso più attuale è legato al calciomercato: “L’indirizzo della società è ben noto. C’è un tema stipendi che va affrontato ma sono sicuro che troveremo la soluzione migliore. Nell’azienda calcio bisogna sì investire, razionalizzando i costi, ma non condizionandoli agli investimenti”.

“Campagna abbonamenti per tutti”

Tra le prossime iniziative pronte a partire la campagna abbonamenti. “Sarà finalizzata per permettere a chi ha sempre seguito la squadra di continuare ad essere al nostro fianco. Vogliamo riportare Salerno all’Arechi. Per fare questo stiamo immaginando prezzi popolari e accessibili per tutti”.

Si riaccende il tema centro sportivo

E per la Salernitana, in attesa di novità sul fronte restyling Arechi e Volpe, si riaccende anche la tentazione del centro sportivo. “Stiamo facendo delle valutazioni. Ora siamo concentrati sul dove far giocare le nostre giovanili. Il settore giovanile è al centro del progetto, vogliamo sia il fiore all’occhiello della società. Abbiamo previsto investimenti importanti per tutte le formazioni giovanili e abbiamo creato una struttura con professionisti di livello. Le giovanili dovranno creare i nuovi campioni a Salerno”.