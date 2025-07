Salernitana, ritorno all’Arechi e in trasferta: le due date da segnare Arechi off-limits per le prime due sfide. Per il ritorno in trasferta ci sarà da aspettare

Tra le tante difficoltà che attenderanno la Salernitana in questa nuova avventura in serie C, ci sarà da fare i conti pronti-via anche con il fattore ambientale. Non solo la sfida con piazze caldissime, legate in gran parte da una fortissima rivalità con la fazione granata, ma anche dalle limitazioni e dai divieti che si apprestano a colpire la torcida campana. Dopo il tentativo incompiuto di un dirottamento nel girone B, per la Salernitana ora è già tempo di fare analisi e valutazioni. La società è al lavoro per il lancio della nuova campagna abbonamenti, con novità attese già a strettissimo giro.

All'Arechi da settembre

A dare un filo di respiro in più al club anche l’impossibilità per il pubblico di poter partecipare al doppio debutto in Coppa Italia e in campionato all’Arechi. La prima sfida con il Sorrento per la competizione nazionale e poi il debutto in serie C con il Siracusa il prossimo 24 agosto permetteranno di cancellare pronti-via il doppio turno di squalifica che attanaglia l’Arechi dopo gli episodi di violenza con la Sampdoria nella sfida di ritorno dei playout. Ergo: da settembre, ovvero dalla sfida con l’Atalanta Under 23 fissata per il 7 settembre, il pubblico potrà tornare a gremire gli spalti del Principe degli Stadi.

Rebus trasferte

Discorso invece molto più intricato per le trasferte. Oltre al divieto del Viminale per i prossimi quattro mesi, anche il calendario non tende la mano alla tifoseria della Bersagliera. Cosenza, Giugliano, Casarano, Monopoli, Catania, Latina, Altamura e Benevento sono le tappe che non vedranno protagonisti i supporters granata. Il possibile ritorno a viaggiare al seguito della Bersagliera potrebbe arrivare con il Picerno il prossimo 14 dicembre.