Salernitana, termina il ritiro di Cascia: "Ottimo lavoro svolto" La squadra in partenza. L'ad Pagano: "Tutti hanno lavorato nel migliore dei modi"

La Salernitana saluta Cascia. Il club granata ha chiuso la prima parte di ritiro e in giornata ritornerà in città. La seconda parte del romitaggio estivo si svolgerà a Norcia. Umberto Pagano, amministratore delegato del club granata, commenta così la fine della prima parte della preparazione precampionato della squadra: “A nome anche del proprietario Danilo Iervolino, del presidente Maurizio Milan e di tutta la dirigenza, intendo esprimere la profonda gratitudine alla Di Curzio Incoming, al sempre disponibile titolare Enrico e a tutta la sua famiglia per la straordinaria accoglienza ricevuta al Grand Hotel Elite di Cascia. Calciatori e staff tecnico hanno potuto allenarsi nel migliore dei modi nei sedici giorni di lavoro nella città di Santa Rita grazie alle ottime strutture messe a disposizione, a cominciare dal centro sportivo con un manto erboso molto ben tenuto, fino alla cura dei dettagli nell’ospitalità a trecentosessanta gradi. Un grazie va anche alla locale amministrazione comunale presieduta dal sindaco, Mario De Carolis. Cascia significa spiritualità, serenità, concentrazione, clima piacevole, ciò di cui ha bisogno la Salernitana per ripartire ed affrontare le difficili sfide all’orizzonte. Oltre ad aver toccato con mano personalmente i benefici della permanenza in Umbria, ho ricevuto feedback positivissimi anche dal direttore Daniele Faggiano. Siamo davvero molto soddisfatti”.

Le parole di Enrico Di Curzio, fondatore e proprietario della Di Curzio Incoming: “Per noi la Salernitana rappresenta qualcosa di speciale e siamo sempre orgogliosi di averla a Cascia. Anche in passato abbiamo avuto modo di ospitarla nelle nostre strutture in numerose occasioni. Quando ciò è accaduto, la squadra ha poi spesso raggiunto gli obiettivi stagionali che si era prefissata. Speriamo che anche questo ritiro possa rappresentare un importante momento di costruzione di un gruppo vincente. Nel nostro piccolo ce l’abbiamo messa tutta: siamo grati alla dirigenza e allo staff tecnico per gli attestati di stima ricevuti. Si è creato anche un bel rapporto di sintonia. La Salernitana è stata bene da noi e noi siamo stati bene con la Salernitana. Restiamo a completa disposizione e ci auguriamo di proseguire questo bel rapporto”.