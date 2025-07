Salernitana, gli avversari temono i granata: "Saranno lì in vetta" Le concorrenti dei campani inseriscono la Bersagliera tra le favorite

Il calendario di girone C ha permesso alle venti squadre di poter conoscere il proprio cammino. Fari soprattutto sulla Salernitana, considerate dalle dirette avversarie una delle squadre più temute per il prossimo campionato di serie C. Non ci gira intorno Ivan Pastore, direttore generale del Catania: “Il girone C per antonomasia è il più difficile perché ci sono le squadre più attrezzate e una situazione ambientale diversa dalle altre. Anche quest'anno ci saranno tre o quattro squadre pronte e competere per la vetta: il Benevento, la Salernitana e anche noi”.

Anche il tecnico del Crotone Emilio Longo non ci gira intorno: “Il girone C è davvero interessante: andremo ad incontrare avversarie di rango e sarà una bella battaglia sportiva. Il nostro scopo è di essere competitivi contro chiunque, attraverso uno stile ed una chiara identità di gioco. Di certo non bisogna fare calcoli e non esistono partite semplici”. Infine, anche le parole di Devis Mangia, tecnico del Team Altamura: “Affrontiamo un girone di alto livello, con tante squadre che puntano a ottenere il massimo risultato. Credo poco nella sequenza delle partite, tanto bisogna giocare con tutte: sarà un campionato molto equilibrato, ogni partita verrà giocata sui dettagli, sulla qualità e sull'organizzazione di ciascuna squadra".