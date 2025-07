Salernitana, per Sepe sfuma il Pescara. Faggiano valuta la permanenza Il portiere napoletano è alle prese con voci di mercato

Il valore di avere un numero uno di esperienza e la necessità di legare con l’ambiente. Nel gioco di incastri del mercato per la Salernitana c’è anche il nodo legato al portiere. Per il direttore sportivo Daniele Faggiano la volontà è quella di affidarsi ad un estremo difensore di esperienza e di grande personalità. I nomi sussurrati fin qui portano a Pisseri, svincolatosi dal Cesena, e Bardi, senza contratto dopo la salvezza in extremis con la Reggiana.

Nomi in caldo che Faggiano valuta ma in standby a causa della posizione di Luigi Sepe. L’estremo difensore è legato alla Salernitana da un contratto pesantissimo, sul quale sono iniziati vari discorsi per un’eventuale spalmatura. Sarebbe questa l’unica condizione che permetterebbe al portiere di poter rientrare nei paletti imposti dal club dopo la retrocessione in serie C. Altrimenti si valuta la strada della cessione: il Pescara era interessato ma si è fiondato su Desplanches. Motivazione che sta spingendo la Salernitana a ragionare su un possibile cambio di indirizzo.