Salernitana, Bicchielli (NM) incontra il Ministro Piantedosi sul tema tifosi "Si valuterà il comportamento dei supporters nelle prime due sfide interne", si legge nella nota

Un incontro per provare a sbloccare il divieto trasferte per i tifosi della Salernitana. Il deputato salernitano Pino Bicchielli, componente del Club Salernitana in Parlamento, è stato ricevuto oggi al Viminale dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per discutere del provvedimento di divieto di trasferta imposto alla tifoseria della Salernitana a causa degli scontri avvenuti durante la partita contro la Sampdoria.

In una nota arrivata al termine dell'incontro Bicchielli dichiara: "Al ministro Piantedosi ho riportato il dispiacere di tanti tifosi che seguono la Salernitana con passione, nel rispetto della città, della società e della maglia granata che è parte di noi. Gli episodi avvenuti allo stadio Arechi non possono penalizzare un’intera tifoseria che ha sempre seguito la squadra dimostrando passione, correttezza e spirito solidale. Si è trattato di una frangia circoscritta del tifo organizzato che ha reagito in modo sbagliato e inaccettabile. È importante ricordare che la città di Salerno e i suoi tifosi perbene meritano rispetto”.

“Il ministro ha compreso, mostrando, lo ribadisco, grande sensibilità e attenzione verso la mia istanza perché quella che sarà applicata è una misura severa. Sono certo che il ministro Piantedosi saprà valutare le nostre istanze ed eventualmente adottare i giusti provvedimenti”, ha concluso l’esponente di Noi Moderati.

Il Ministro ha manifestato la volontà di monitorare il comportamento dei tifosi salernitani nelle prime due partite interne a porte aperte e, su istanza della società, si è reso disponibile a valutare la possibilità di rivedere il provvedimento, qualora emergano segnali positivi.