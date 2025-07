Salernitana, il commiato di Hrustic: "Tifosi, chiedo scusa! Qui meritate la A!" Il numero otto si affida ai social: "Ho dato tutto me stesso, deluso per come è finita"

Una moderna stories per testimoniare la delusione per la retrocessione e l'amarezza per un addio scontato. Ajdin Hrustic riparte dall' Olanda ma non dimentica Salerno. Con un messaggio in maglia granata, l'australiano ha voluto salutare la città e la tifoseria. "Cara Salernitana, cari tifosi, non è facile trovare le parole giuste per raccontare cosa abbiamo vissuto insieme in questa stagione. È finita in un modo che nessuno di noi avrebbe voluto, e che sinceramente non meritavamo né come squadra, né come città. È stato un anno pieno di alti e bassi, di emozioni forti, di cambiamenti continui. Per me, personalmente, non è stato semplice. Ogni giorno mi sono allenato con impegno, ho aspettato il mio momento e ho cercato di farmi trovare pronto. Ho dato tutto, con il cuore, per questa maglia e per voi.

Quello che ho visto nei vostri occhi, nei cori, nei gesti... È un amore vero. La passione non si spegne, nemmeno nei momenti più difficili. E questo vi rende speciale. Voglio chiedervi scusa per non essere riuscito a darvi la gioia che meritavate ma anche grazie per ogni applauso, per ogni parola di sostegno, per averci fatto sentire parte di qualcosa di grande. Spero, con tutto me stesso che un giorno la storia cambi. Che questa città torni dove merita: in serie A. A testa alta, con la forza e il calore che solo voi sapete dare".