Salernitana, senti l'ex Simy: "Annata complicata, ora penso positivo" Il nigeriano ha salutato il club granata dopo quattro anni tra prestiti, esclusioni e reintegri

Un addio illustre. Dopo ben quattro anni, la storia d'amore di Nwankwo Simy e la Salernitana si è conclusa lo scorso 30 giugno. Arrivato nell'estate del Trust come il colpo più importante dell'era Fabiani per provare a centrare la salvezza in serie A, il nigeriano è stato una delle grande incertezze che ha accompagnato il declino sportivo della Salernitana dalla massima categoria alla retrocessione in serie C. Dopo girandole di prestiti e annate tra separato in casa e poi reintegri, ora la prima estate da svincolato. "Adesso riposiamo, recuperiamo perché è stata un’annata difficile a livello mentale e fisico, ce l’abbiamo messa tutta ma non siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo - le parole dell'attaccante a Radio Sportiva -. Devo pensare sempre positivo, come sempre fatto in carriera. Sto valutando alcune situazioni, devo fare una scelta mirata per i prossimi anni per la mia carriera, nei prossimi giorni deciderò, ma sono tranquillo".

"Ragiono su scelte di vita che siano importanti per la mia famiglia"

Ora per Simy l'incognita è legata al futuro, con la possibilità di un trasferimento all'estero, più volte rifiutato ai tempi della Salernitana, che diventa un'ipotesi possibile. "Non so se lascerò l’Italia, questo calcio mi ha dato tantissimo, mi ha cresciuto come uomo e come calciatore, mi ha adottato questo Paese. Sarà difficile, ma non sono più un bambino e devo pensare a fare la scelta giusta anche per la mia famiglia. Il mio idolo? Kanu, ho visto tutti i video di quella Nigeria, però lui è il mio preferito, è arrivato a giocare anche nell’Inter".