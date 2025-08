Salernitana, Njoh saluta e va al Servette: "Grazie per avermi fatto crescere" Il francese sui social: "Tornerete al livello che vi spetta"

La Salernitana dice addio a Lilian Njoh. Il laterale francese è un nuovo calciatore del Servette. Il club svizzero ha completato l'acquisto dell'esterno mancino a titolo definitivo, con una cifra intorno ai 50mila euro. Si chiude dopo appena un anno l'avventura italiano del transalpino, arrivato nel luglio 2024 da svincolato. Una scommessa quella dell'allora ds Petrachi tra pochi alti e tanti bassi. Sui suoi canali social, il calciatore ha salutato la tifoseria: “Cari tifosi della Salernitana, è giunto il momento per me di salutarvi. Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di scoprire uno stadio, un’atmosfera e un’identità unici… l risultati non sono stati all’altezza di tutto quello che ci avete dato per tutta la stagione, ma so che la Salernitana ritornerà al livello che le spetta. Grazie per avermi accolto e fatto crescere… in bocca al lupo, Forza Salernitana”.