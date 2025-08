Salernitana, divieto di trasferta tifosi: il 20 agosto l'udienza al Tar Il ricorso è stato presentato dal Ccsc attraverso i legali Balbiani, Falci e Agosto

Da una parte il nuovo round di giustizia sportiva sulla possibilità di poter ritornare in serie B. Dall'altra la volontà di rivedere la misura drastica imposta dal Viminale di bloccare le trasferte per i prossimi quattro mesi. La battaglia legale dell'ambiente Salernitana va avanti non senza esclusioni di colpi. Dopo l'apertura del Ministro Piantedosi sulla possibilità di rivedere il blocco per i supporters, con le dichiarazioni ben auguranti del presidente Maurizio Milan a manifestare ottimismo sulla vicenda, i tifosi vanno avanti attraverso la propria linea legale. Il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, infatti, nei giorni scorsi ha depositato un ricorso al Tar del Lazio, adducendo diverse motivazioni per rimarcare l'eccessiva punizione ricevuta. Il prossimo 20 agosto è stata fissata l'udienza dinanzi al Tar del Lazio per la discussione dell’istanza cautelare (sospensiva). Il Collegio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, presentata dai ricorrenti — avvocati Carlo Balbiani, Massimo Falci, Oreste Agosto — contro il provvedimento che ha imposto il divieto di trasferta, adottato a seguito degli episodi dello scorso 22 giugno.