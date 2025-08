Salernitana, Tascone spinge per vestire granata: le ultime Il centrocampista vuole solo la Bersagliera

Non si arriverà ad un braccio di ferro ma la volontà di Mattia Tascone è chiara: vestire la maglia della Salernitana. Il centrocampista classe 2000 si è già promesso ai granata e ora aspetta solo il segnale per potersi trasferire in Campania. La Salernitana sta definendo l’accordo con l’Audace Cerignola: affare da quasi 100mila euro con possibilità di inserire corposi bonus in caso di promozione in serie B. I pugliesi sono rassegnati all’idea, con il calciatore che non è sceso in campo nell’allenamento congiunto con il Team Altamura, come riporta "Antenna Sud". Segnale di un trasferimento ad un passo dalla chiusura.