Salernitana, ancora un ko legale: respinto il ricorso sui playout Niente da fare: la Figc stoppa ancora i granata

Nuovo semaforo rosso. La Corte federale d'appello ha respinto il ricorso della Salernitana sul blocco dei playout. Una nuova sconfitta, nell'aria ormai da settimane, per il club granata. Nell'udienza, tenutosi in videoconferenza, l'intervento per la Salernitana del legale Salvatore Sica. Hanno preso parte al dibattito anche l'avvocato. Gabriele Nicolella per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’avvocato Carlo Vitalini Sacconi e l’avvocato Carolina Romei per la società U.C. Sampdoria; l’Avvocato Mattia Grassani per la società Frosinone Calcio S.r.l. Per la Salernitana dunque un nuovo stop nella rincorsa ormai utopica di un ripescaggio in serie B.