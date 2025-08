Salernitana, Tongya resta in uscita: spunta una soluzione "campana" Tre squadre hanno bussato alla porta del ds Faggiano: il calciatore è fuori dai piani di Raffaele

Franco Tongya e la Salernitana, un matrimonio ormai agli sgoccioli. Il club granata è pronta a separarsi dal numero sette, acquisto più oneroso della scorsa campagna di rafforzamento estiva firmata Gianluca Petrachi. Dopo quasi mezzo milione di euro versato all’Odense e un’annata in chiaroscuro, il calciatore non resterà in granata nel campionato di serie C. Una scelta condivisa, tra la volontà del club di provare a recuperare parte dell’investimento fatto appena dodici mesi e il desiderio del calciatore di continuare a mettersi alla prova in cadetteria.

Tre squadre sull’esterno

Equivoco tattico per buona parte della stagione, soprattutto dopo l’era Martusciello e il ritorno al 3-5-2, per Tongya ora arrivano i primi interessamenti. Il Pescara ha mosso passi concreti ma vorrebbe abbracciare il calciatore con la possibilità di uno scambio. Alla Salernitana interessano il difensore Pellacani e l’interno Meazzi ma i delfini al momento non aprono, soprattutto per lo stopper. Il Cesena ha manifestato apprezzamento ma il momento non affonda. Nelle ultime ore un sondaggio esplorativo anche dalla Juve Stabia. La Salernitana però non apre all’addio in prestito con diritto di riscatto.