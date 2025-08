Salernitana, il ritiro continua a Norcia: la situazione sul fronte acquisti Faggiano prova a spingere per regalare nuovi rinforzi

Riprenderà a lavorare domani la Salernitana dopo lo stop alla preparazione estiva voluto dal tecnico Giuseppe Raffaele. A Cascia, nella prima parte del romitaggio estivo, la squadra granata ha premuto forte sull’acceleratore fra amichevoli e doppie sedute. Da domani, nel ritiro di Norcia, la compagine granata invece inizierà a mettere nel mirino le sfide stagionali. La prima volta all’Arechi ci sarà domenica prossima con la Reggina per la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, poi il debutto ufficiale in Coppa Italia di serie C con il Sorrento. Anche per questo motivo Raffaele chiuderà le porte per intensificare il lavoro di preparazione.

La volontà dello staff tecnico sarebbe quella di avere nuovi rinforzi e al più presto. Nell’ultima settimana però di annunci non ne sono arrivati. La Salernitana ha in pugno l’attaccante Liguori e il trequartista Knezovic, quest’ultimo in prestito dal Sassuolo, ma al momento mancano le ufficialità. I due calciatori però dovrebbero aggregarsi al gruppo nel ritiro umbro.

Nel mirino altri tre rinforzi. Per la porta, Antonio Donnarumma ha bruciato la concorrenza degli altri estremi difensori ed è ad un passo dal diventare il nuovo numero uno della Bersagliera. Per la difesa, la situazione nerissima in casa Ternana ha riaperto le porte alla chance Capuano. Il difensore, dopo le riflessioni di inizio estate che avevano fatto raffreddare l’affare, ora potrebbe accelerare per il suo trasferimento in maglia granata. Per il centrocampo invece, in pole position c’è Tascone: il mediano ha già comunicato al club la sua volontà di trasferirsi all’ombra dell’Arechi, con Faggiano che è vicino all’intesa con l’Audace Cerignola per un’operazione complessiva sui 100mila euro.