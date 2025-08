Salernitana Femminile, saluta mister De Risi: "Scritte pagine di storia" Il saluto social dell'ex tecnico: "Grazie a chi ha creduto in questo sogno"

La Salernitana Femminile perde il proprio pilastro. Con un post sui propri canali social, Valentina De Risi ha annunciato il suo addio alla panchina della Bersagliera. "Grazie alle calciatrici, fantastiche compagne di viaggio, al mio staff e alla proprietà della U.S. Salernitana 1919. Abbiamo scritto, insieme, la storia della U.S. Salernitana 1919 Women. È stato un percorso meraviglioso, intenso, fatto di emozioni, sfide e insegnamenti preziosi che porterò sempre con me. Un bagaglio di esperienza che custodirò con orgoglio e che mi accompagnerà verso le prossime sfide, con ancora più determinazione e consapevolezza. Grazie Salerno. Grazie a chi ci ha sostenuto e ha creduto in questo sogno!".

Un'assenza pesante per i colori granata che ora dovranno decidere come ripartire e dare nuova linfa ad un progetto per il quale la società si è battuta tanto investendo con forza sin dall'approdo di Danilo Iervolino alla guida del club.