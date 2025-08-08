Salernitana, priorità alle cessioni: Maggiore e Lovato i prossimi addii Il mediano vuole solo lo Spezia, il Venezia si inserisce per il centrale

Monte ingaggi importante e da snellire. La Salernitana fa i conti con le spine di una rosa piena zeppa di elementi ereditati dalla serie A e diventati un peso insostenibile dopo la retrocessione in serie C. Una situazione che porta il club granata anche a dare priorità prima ai movimenti in uscita per poi stringere per i nuovi arrivi nei vari settori del campo. A centrocampo l'Audace Cerignola ha dato l'ultimatum per il trasferimento di Mattia Tascone: affare da chiudere entro domenica con cifra che si aggira sui 100mila euro. La Salernitana riflette e spera nell'addio di Giulio Maggiore. Lo Spezia è uscito allo scoperto, ha accordo col calciatore ma non con il club granata. Quella ligure è la volontà del mediano, pronto a ricongiungersi con i bianconeri.

Niente Serie A invece per Matteo Lovato. Il Sassuolo, che aveva dato vita ad un timido sondaggio per il ritorno dello stopper, ha sistemato la difesa con Candè e Idzes dal Venezia. Effetto domino: gli arancioneroverdi sono piombati sul difensore ma l'Empoli è in vantaggio e prova a chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A.