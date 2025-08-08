Salernitana, saluta Corriere: si trasferisce in serie D Il giovane estremo difensore si mette in gioco con la Gelbison

La Salernitana cede in prestito Francesco Corriere. Il giovane portiere, esordiente lo scorso anno in serie B nella sfida con il Cesena, si trasferisce alla Gelbison, in serie D.

Nato e cresciuto a Roma, Corriere ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Boreale, formazione con cui ha collezionato oltre 30 presenze in Serie D, mettendosi in mostra per personalità e affidabilità tra i pali. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Salernitana, che lo ha inserito nella rosa della Primavera, sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile, Stefano Colantuono. Poi il debutto in serie B con il Cesena. Ora la chance con il club rossoblu.