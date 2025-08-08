Salernitana a scuola di Var: il club granata in videoconferenza con gli arbitri Tra le tante novità al centro della discussione anche il Var a chiamata

Un appuntamento per conoscere la novità del Var a chiamata. La Salernitana si è ritrovata davanti ad uno schermo. Non solo campo in mattinata per il club granata ma anche una seduta in video collegamento per fare il punto con le novità del regolamento arbitrale. Argomento di discussione del meeting tra la CAN C e le società di Lega Pro, valido per le Licenze Nazionali, impreziosito anche l’introduzione del Football Video Support (FVS).

Tutta la squadra granata, guidata dal ds Daniele Faggiano e dal tecnico Giuseppe Raffaele hanno partecipato all'incontro guidato dal Presidente della Lega Pro Matteo Marani assieme al Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, al Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, al Responsabile e designatore della Can C, Daniele Orsato, e al Project Lead VAR FIFA, Massimiliano Irrati.



Fonte foto: US Salernitana 1919