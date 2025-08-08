Salernitana, ecco Donnarumma: tutto fatto per il portiere Arriva il semaforo verde del Torino

La Salernitana ha il suo nuovo portiere. Nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa che porterà Antonio Donnarumma a diventare il nuovo numero uno granata. Il Torino ha dato il via libera al trasferimento, con il calciatore che già nei giorni scorsi aveva trovato il suo accordo con il club granata. Domani è attesa l'ufficialità, con il calciatore che potrebbe salutare i suoi nuovi tifosi domenica al Trofeo Angelo Iervolino contro la Reggina. Donnarumma firmerà un biennale con opzione per il terzo anno.