Salernitana-Reggina, la diretta del Trofeo Iervolino su Ottochannel Collegamento in diretta a partire dalle 19:50

La Salernitana fa il suo debutto stagionale e lo fa davanti alle telecamere di Ottochannel. La quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino con la sfida Salernitana-Reggina sarà trasmessa sul canale 16 del Digitale Terrestre. Collegamento in diretta dallo stadio Arechi a partire dalle ore 19:50 per il debutto all’Arechi della squadra allenata da Giuseppe Raffaele. Per l’assegnazione della coppa, in caso di parità al termine dei 90’, sono previsti i tiri di rigore.

Come da tradizione, il Trofeo Angelo Iervolino contribuisce a sostenere l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) – sezione di Salerno. Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione della proprietà e di tutta la Salernitana verso la tematica di cui si occupa l’associazione, il club è lieto di annunciare una iniziativa ulteriore: ad essa sarà infatti devoluto il ricavato della vendita all’asta delle maglie da gioco che i calciatori di mister Raffaele indosseranno domani sera. L’asta sarà indetta sulla piattaforma specializzata CharityStars ed i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni con successiva comunicazione.

Nell’albo d’oro delle precedenti edizioni della manifestazione spiccano le vittorie dei turchi dell’Adana Demirspor nel 2022 (triangolare proprio con Salernitana e Reggina), della Salernitana nel 2023 contro i tedeschi dell’Augsburg e infine della formazione Under 14 granata nel 2024, anno in cui il Trofeo si è svolto a livello giovanile a Frosinone.