Salernitana-Reggina, Faggiano: "Stiamo costruendo una squadra importante" Il ds prima del fischio d'inizio: "A giugno tireremo le somme. Emozionante arrivare all'Arechi"

Daniele Faggiano ha parlato nel prepartita di Salernitana-Reggina: “Stiamo costruendo una squadra importante e che sta facendo un ottimo lavoro. Sono curioso di vedere la risposta della squadra dopo le tante settimane di lavoro importanti. Che squadra sta nascendo? Più che questo aspetto, voglio una squadra che a giugno possa aver dato risposte importanti.

Prima volta all’Arechi? E’ emozionante. Nel tragitto per arrivare allo stadio ho pensato quanto fosse speciale mettere piede per la prima volta in uno stadio così importante. Dall’allenatore ai calciatori nuovi tutti hanno avuto sensazioni speciali”.