Salernitana-Reggina, Milan: "Quest'anno non si può più sbagliare nulla" Il presidente del club granata: "Abbiamo fame di riscatto. Faggiano e Raffaele hanno entusiasmo"

Il presidente della Salernitana Maurizio Milan ha parlato all'intervallo di Salernitana-Reggina: "Questa è la quarta edizione che ricorda una persona che ha fatto tanto per lo sport e incarna i valori di questo club. Poi abbiamo Antonio Pio che è il figlio e che si è ben disimpegnato. Come approcciamo a questa stagione? C’è voglia di riscatto. Così è partita dal primo giorno dopo la retrocessione in serie C che ci ha segnato. Questa fame di rivalsa è partita da Iervolino e ha pervaso tutto. La squadra è stata rinnovata in quasi la sua totalità, quest’anno non si deve e non si può sbagliare.

Non è semplice e non è banale rivoluzionare un organico ma tutti i calciatori hanno capito l’importanza di questa maglia ed è un valore aggiunto. Per questo motivo va ringraziato il direttore Faggiano per l’ottimo lavoro realizzato in sede di mercato, così come il grande compito che Raffaele sta portando avanti. Ha voglia di riscatto dopo la stagione dello scorso anno. E poi anche a livello societario c’è il dottor Pagano che sta raccogliendo l’eredità di un club che sta gettando ponti importanti.

Ai tifosi dico grazie perché essere qui con questo caldo non è banale. Chiedo di starci vicini, anche attraverso la campagna abbonamenti. Sappiamo che Salerno è soprattutto il calore della sua gente e ci auguriamo di poter partire insieme con grande entusiasmo”.