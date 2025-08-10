Salernitana: Iervolino prima i fischi, poi gli applausi: "Ora avanti tutta" Il patron torna a parlare: "Questa deve essere la stagione del riscatto"

Danilo Iervolino rompe il silenzio. Al termine della sfida tra Salernitana e Reggina valida per la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, il patron ha parlato ai tifosi, spegnendo anche i fischi che si erano alzati copiosi dai 4mila spettatori. “Questa è una serata di solidarietà. Siamo qui per onorare la mia famiglia, per mio fratello che ha lottato e non c’è più. Questo è il segnale che volevamo lanciare, stare vicini ad una realtà importante come l’Ail Salerno che tanto fa per le famiglie in difficoltà. Un grazie va alle due tifoserie, a quella della Reggina e alla nostra. Un grazie alla squadra, al mister, consapevoli della stagione importante che ci attende. Cerchiamo di ottenere quello che meritiamo”.