Salernitana-Reggina 1-0, Raffaele: "Ora serve lo sprint sul mercato" Il tecnico senza giri di parole: "Dobbiamo completare la rosa. Inglese? Sarà il capitano"

Giuseppe Raffaele ha commentato Salernitana-Reggina 1-0: "Abbiamo lavorato tanto e siamo venuti dal ritiro solo ieri, in linea con la programmazione del lavoro. Mi dispiace della problematica di Matino e anche Coppolaro aveva qualche fastidio. Gli intoppi ci sono secondo anche quello che è stato il carico di lavori fatto. Ora abbiamo due settimane per ritrovare brillantezza per arrivare bene al campionato.

Cosa mi aspetto? Attendo che si completi la rosa quanto prima. Sappiamo tutti quello che serve e cosa manca, oltre a calciatori che sono in rosa ma non resteranno. Dobbiamo completare la rosa e spero lo si faccia nel minor tempo possibile. Se una squadra riesce ad avere poi alternative arriverà prima al cento per cento. Sono arrivati dei nuovi rinforzi ma ora servono altri rinforzi. Poi magari si arriverà nel finale con uno o due colpi da chiudere.

Capomaggio? Avevo in rosa solo dei braccetti e ho dovuto adattarlo come centrale. Sappiamo che lì dobbiamo fare due acquisti per completare la rosa. In difesa siamo corti e ho dovuto adattare Capomaggio nel cuore della difesa. Ci sono le necessità ma abbiamo avuto un’ottima reazione della squadra che ha avuto meno cambi dalla Reggina ma ha dimostrato di avere idee chiare. Poi avevo Ubani, Knezovic e Liguori che sono arrivati nei giorni scorsi e devono avere il tempo di poter entrare in condizione e negli aspetti tattici.

Attacco? Servono cinque attaccanti di livello per vincere il campionato. Ora necessitiamo di calciatori importanti. Poi in base alle condizioni fisiche, al momento, faremo delle valutazioni di settimana in settimana.

Parole Iervolino? L’organico va completato. Per fare un campionato importante, per poter lottare con due-tre squadre che sono attrezzate questa squadra va completata.

Inglese? Sarà il capitano. E’ una scelta mia, condivisa dallo spogliatoio. Rappresenti un’immagine e l’elemento giusto per rappresentare la Salernitana”.