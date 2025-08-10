Salernitana-Reggina 1-0, Donnarumma: "Qui per vincere. Serve gruppo forte" Le parole del portiere: "Orgoglioso di vestire questa maglia, ora voglio il massimo"

Antonio Donnarumma ha commentato Salernitana-Reggina 1-0, debutto con la maglia della Bersagliera: “Sono contento di questa nuova esperienza. Quando è venuta fuori la chiamata del direttore Faggiano non ci ho pensato due volte. Per me è un onore e un orgoglio vestire questa maglia. Voglio dare il massimo per fare bene sia in campo che fuori. Porto un cognome importante ma non è un peso. Sono a disposizione di tutti, stare qui è per dare il massimo. Mi godo questa esperienza, cercando di dimostrare il mio lavoro. Vengo da un anno di inattività ma voglio alzare l’asticella, allenandomi bene. Il segreto è nel curare ogni giorno l’aspetto fisico e farsi trovare pronto. Si viene da due anni duri, difficili. Ora dobbiamo ricreare quell’entusiasmo, cercare di creare sinergia con la tifoseria anche perché qui quando dai l’anima viene trascinato.

Gerarchie? Ho parlato poco con il mister ma non ho pensato a nulla. Sono qui per godermi questa esperienza al massimo. Giocare nella Salernitana mi fa star bene. Ritrovo Liguori e Villa, a Padova sono stato anche capitano.

Girone C? L’ho seguito ogni anno, lo conosco bene. E’ un campionato duro, ogni trasferta sarà una battaglia. Bisogna costruire un gruppo forte, bravo a superare le difficoltà. Poi c’è il tifo che ci aiuterà.

Il consiglio di Gianluigi? Gli ho parlato della possibilità ed era felice. Noi siamo cresciuti qui, abbiamo vissuto le nostre estati a Paestum, quindi conosciamo la realtà”.