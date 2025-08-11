Salernitana: Iervolino vuole tregua, gli ultras incalzano: "Fuori i milioni" Il patron prova a guardare al campo e ad una stagione di riscatto. Gli ultras chiedono sforzi

Da una parte “la volontà di fare un campionato straordinario”. Dall’altra la richiesta messa nera su bianco: “Fuori i milioni oppure vai via”. Il mondo Salernitana resta aggrovigliato sulla posizione intorno alla figura di Danilo Iervolino. La serata di ieri, al termine della quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, scrive un nuovo capitolo del romanzo legato all’avventura dell’imprenditore di Palma Campania come numero uno della Bersagliera. Il segnale, lanciato forte dal numero uno, è stata la presenza in una serata emotivamente speciale e delicata. Il patron ha scelto di riprendere la parola e zittire con non poca delusione i fischi di contestazione in un momento personale in cui il calcio e i risultati recenti non avevano alcun peso. Iervolino però è ritornato sul campo, chiedendo alla squadra “una stagione importante”.

La reazione dei tifosi

L’obiettivo è chiaro ma per poterlo raggiungere serve ancora qualcosa per migliorare una rosa tutt’altro che definita in tutti i ruoli. Lo ha ricordato implicitamente al numero uno anche la Curva Sud Siberiano prima, durante e dopo la sfida con la Reggina. Il “Meritiamo di più” cantato a squarciagola nell’intervallo si è trasformato poi nello striscione esposto subito dopo il fischio finale. “Questa piazza non vive di illusioni: caccia i milioni o vai fuori”, il messaggio a firma del Direttivo Salerno e Centro Storico che campeggia all’esterno dell’Arechi. Il rush finale di mercato sarà verità per capire quali saranno le ambizioni granata.