Salernitana, Raffaele chiede rinforzi: tutti gli obiettivi di Faggiano Sei rinforzi per completare la rosa. Il direttore sportivo pronto ad intervenire in tutte i reparti

Senza troppi fronzoli o giri di parole. Il “Sappiamo tutti dove serve rinforzare la Salernitana” pronunciato da Giuseppe Raffaele in conferenza stampa nel post-Reggina è la frase che accompagna il rush finale di mercato della Bersagliera. La lista degli obiettivi parla di sei rinforzi, con la necessità di intervenire in tutte le zone del campo per rendere “la Salernitana competitiva al pari di due-tre squadre che sono le favorite per vincere il campionato”. Messaggio recepito dal direttore sportivo Daniele Faggiano alle prese con le difficoltà di un mercato insidioso, reso ancora più difficile anche delle uscite da sbloccare.

Difesa da puntellare

Gli occhi sono soprattutto in difesa, alle prese con il fiato sospeso per le condizioni di Matino e Coppolaro che saranno oggetto di valutazioni in vista della sfida di Coppa Italia con il Sorrento. Allarmi che rendono necessario almeno un rinforzo. L’obiettivo principale è Capuano, capitano con la Ternana in Coppa Italia ma ancora con la porta socchiusa su una sua possibile partenza. La Salernitana aspetta ma intanto sonda gli svincolati Capellini e Ferrari, con l’ex che aspetta però una soluzione in B anche alla luce delle richieste considerate extra-budget. Per la porta invece occhi su Pisseri e Sposito, oltre ai giovani Barlocco e Gasparini.

Scade l’ultimatum per Tascone

In mezzo al campo l’obiettivo resta uno, ovvero quel Mattia Tascone rimasto a guardare l’Audace Cerignola superare l’Avellino in Coppa Italia Frecciarossa. Nessun passo indietro, il centrocampista vuole la maglia della Salernitana e attende l’offerta ufficiale del club granata da 100mila euro per convincere i pugliesi a dare il via libera alla cessione. L’ultimatum della società gialloblu è scaduto ieri, con Faggiano che riflette su quando affondare il colpo. Per la corsia destra, Longobardi del Rimini resta il favorito. Più facile arrivare a Fiamozzi, svincolatosi dalla Reggiana.

Un altro bomber per chiudere il cerchio

“Se si vogliono vincere i campionati servono cinque attaccanti di valore”. Al momento la Salernitana ne annovera quattro (Inglese, Ferrari, Liguori, Achik). La stoccata di Raffaele è un richiamo alla necessità di avere un’altra punta in grado di assicurare gol pesanti. Si attenderà il valzer di fine mercato, con il ds Faggiano che tiene in caldo i contatti per Biasci (Catanzaro) e Patierno (Avellino). Occhio alle occasioni: dal mercato degli svincolati piace sempre Lanini.