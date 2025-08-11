Salernitana, ecco la campagna abbonamenti: modalità e prezzi Le novità del club: Curva Sud a 115 euro, scontistiche per i vecchi abbonati

La Salernitana lancia la campagna abbonamenti per assistere a 18 partite casalinghe del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Lo slogan scelto è “RiparTIAMO”. Da mercoledì 13 agosto avrà inizio la fase di prelazione per i vecchi abbonati che potranno mantenere lo stesso posto della precedente stagione: per loro è prevista una tariffa scontata dedicata. Dal 20 agosto, poi, scatterà la promozione per i vecchi abbonati interessati a cambiare posto usufruendo della stessa tariffa scontata dedicata. Infine, la vendita libera a tariffa intera dal 22 agosto al 7 settembre. Tutti gli abbonamenti saranno possibili con sottoscrizione di fidelity card.

Modalità e prezzi

Dal 13 al 20 agosto partirà la prelazione vecchio abbonato con conservazione posto. Si potrà confermare il proprio posto nel settore dell’anno precedente usufruendo della tariffa Promo Abbonato. Dal 20 al 22 agosto Promozione Vecchio Abbonato e con Cambio Posto e Settore anche con la tariffa “Promo Abbonato”. Dal 22 agosto fino al 7 settembre la Vendita Libera. Dal 14 agosto sarà possibile sottoscrivere anche l’abbonamento Family (per nuclei familiari composti da 2 persone che sottoscriveranno l’abbonamento).

Le tariffe intere: la Curva Sud Siberiano costerà 115 euro, 195 euro per i Distinti, 250 euro per la Tribuna Azzurra, 330 per la Verde e 470 Rossa. Le tariffe prelazione abbonato: 85 euro, 165 euro per i Distinti, 200 per la Tribuna Azzurra (prezzi standard anche per il formato Famiglia), 200 euro per la Tribuna Verde, 420 per la Rossa. Sconti anche per Donna, Over 65 e per Under 14.