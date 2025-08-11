Salernitana, il Napoli ti soffia il nutrizionista: Rufolo passa in azzurro Il professionista entra a far parte dello staff di Antonio Conte

Un insolito derby di mercato. Napoli e Salernitana si ritrovano a contendersi il...nutrizionista. A vincere sono i partenopei che "scippano" Marco Rufolo. Il professionista, ingaggiato ad inizio stagione dalla Salernitana e già al lavoro nei ritiri di Cascia e di Norcia, è da oggi un nuovo tesserato del club partenopeo. Il salernitano torna in maglia azzurra dopo l'esperienza con il Napoli di Luciano Spalletti che si laureò campione d'Italia nel 2023-2024. Ora la chiamata di Antonio Conte dopo l'addio di Tiziano Ancora.

La Salernitana aveva salutato Rufolo con una nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalla data odierna, il dottor Marco Rufolo non ricopre più la carica di nutrizionista del club. La società ringrazia il dott. Rufolo per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Immediata la risposta del club partenopeo: "La SSCN comunica che dalla data odierna il dottor Marco Rufolo ricopre la funzione di nutrizionista della società. Al dott. Rufolo un augurio di buon lavoro".