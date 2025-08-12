Salernitana, esami per Matino e Coppolaro. Faggiano aspetta Capuano Il club granata alle prese con i due stop in difesa. Il capitano della Ternana resta il primo nome

Fiato sospeso. Il primo impegno all’Arechi ha lasciato scorie anche sui muscoli dei calciatori della Salernitana. Per Emmanuele Matino e Mauro Coppolaro ci sono da fare i conti con i primi fastidi di una pre-season intensa, vissuta col piede sull’acceleratore. Il primo aveva alzato bandiera bianca per un problema al flessore della coscia sinistra. Il secondo invece era stato sostituito per precauzione da Raffaele dopo il riacutizzarsi di alcuni fastidi fisici che lo accompagnavano da giorni. Entrambi sosterranno esami nelle prossime ore ma si va verso la gestione in Coppa Italia per riaverli al top per la sfida con il Siracusa, debutto di lunedì in campionato.

Si stringe per Capuano

Con il Sorrento si fa largo l’ipotesi di un arretramento di Capomaggio sulla linea dei centrali. “Al momento ho solo braccetti, servono due centrali di ruolo”, la postilla di mister Raffaele in chiave mercato. Uno dei due, nell’immaginario di Faggiano, dovrebbe essere Marco Capuano. Il difensore, nonché capitano della Ternana, è combattuto: da una parte il richiamo del cuore e il suo legame con gli umbri, dall’altra la possibilità di potersi confrontare con l’avventura granata e con l’ambizione di vincere il campionato nel girone C. La Salernitana studia anche altre soluzioni come gli svincolati Ferrari e Caldara per i quali però servirebbe un esborso economico sull’ingaggio importante. Più facile arrivare a Capellini, alla ricerca di una nuova chance dopo l'addio al Benevento.