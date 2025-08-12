Salernitana, Tascone in standby: il Cerignola attende l'offerta granata Il calciatore vuole solo la Bersagliera. Nuovi contatti ma il club deve sfoltire

Mattia Tascone vuole la Salernitana. Il centrocampista non usa più giri di parole. Attende l'offerta granata per trasferirsi all'ombra dell'Arechi, riabbracciare il suo mentore Giuseppe Raffaele e il suo vecchio capitano Galo Capomaggio. Il mediano, considerato il rinforzo ideale per la linea centrale granata, è rimasto a guardare sia nell'ultimo test pre-campionato dell'Audace Cerignola che nel successo dei pugliesi sull'Avellino in Coppa Italia. I gialloblu restano fermi sulla posizione delle scorse settimane: serve un'offerta da 100mila euro per dire addio ad uno dei suoi pilastri, andando a rinforzare una diretta concorrente del prossimo campionato.

Ieri c'è stato un nuovo contatto tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e l'entourage del calciatore napoletano. La Salernitana ha ribadito la volontà di puntare su Tascone ma ora è frenata dalle operazioni in uscita che ancora non si sbloccano. I fari sono puntati su Giulio Maggiore e Mateusz Legowski. Per il primo, lo Spezia deve fare i conti con la cessione di Zurkowski che blocca il ritorno dell'ex capitano in bianconero. Maggiore è sicuro che l'affare si farà e ha già l'accordo di massima con la società bianconera che non vuole però versare indennizzi al club granata. Per Legowski, dopo i sondaggi di Catanzaro e Servette che potrebbero tramutarsi in offerte ufficiali, a sorpresa si sta aprendo una possibilità in Germania. Il calciatore ha ribadito la volontà di non voler restare in granata.