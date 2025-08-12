Salernitana, Tascone in standby: il Cerignola attende l'offerta granata

Mattia Tascone vuole la Salernitana. Il centrocampista non usa più giri di parole. Attende l'offerta granata per trasferirsi all'ombra dell'Arechi, riabbracciare il suo mentore Giuseppe Raffaele e il suo vecchio capitano Galo Capomaggio. Il mediano, considerato il rinforzo ideale per la linea centrale granata, è rimasto a guardare sia nell'ultimo test pre-campionato dell'Audace Cerignola che nel successo dei pugliesi sull'Avellino in Coppa Italia. I gialloblu restano fermi sulla posizione delle scorse settimane: serve un'offerta da 100mila euro per dire addio ad uno dei suoi pilastri, andando a rinforzare una diretta concorrente del prossimo campionato.
Ieri c'è stato un nuovo contatto tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e l'entourage del calciatore napoletano. La Salernitana ha ribadito la volontà di puntare su Tascone ma ora è frenata dalle operazioni in uscita che ancora non si sbloccano. I fari sono puntati su Giulio Maggiore e Mateusz Legowski. Per il primo, lo Spezia deve fare i conti con la cessione di Zurkowski che blocca il ritorno dell'ex capitano in bianconero. Maggiore è sicuro che l'affare si farà e ha già l'accordo di massima con la società bianconera che non vuole però versare indennizzi al club granata. Per Legowski, dopo i sondaggi di Catanzaro e Servette che potrebbero tramutarsi in offerte ufficiali, a sorpresa si sta aprendo una possibilità in Germania. Il calciatore ha ribadito la volontà di non voler restare in granata.